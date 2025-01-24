Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, Galatasaray formalı paylaşım

Son olarak, Galatasaray formasını giydiği bir paylaşım yaparak sarı-kırmızı renkler eşliğinde takımın 'yeni yengesi' olduğunu adeta ilan etti. Suarez, paylaşımına Mauro Icardi ile özdeşleşen ve Simge Sağın’ın seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısını da ekledi.