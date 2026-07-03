Mauro Icardi ve China Suárez, ayrılık iddialarını yalanladı
Mauro Icardi ve bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suárez hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlandı
Galatasaray ile sözleşme sürecindeki durumu merakla takip edilen Mauro Icardi ve bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suárez hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlandı.
Arjantin basınına yansıyan ve gazeteci Yanina Latorre tarafından gündeme getirilen iddialarda, 1,5 yıllık ilişkinin 'ihanet' gerekçesiyle sona erdiği öne sürülmüştü. Suárez’in, Icardi’nin model Ekaterina Ojeda ile mesajlaştığını öğrenerek evi terk ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan model Ekaterina Ojeda ise Icardi’nin kendisine mesaj attığını belirterek, "Bana 'Merhaba Eka, seni arayabilir miyim?' diye yazdı. Mesajı 24 saat içinde silinecek şekilde göndermişti, ancak kendisine yanıt vermedim. Onunla görüşmem, konuşmam, yanıt vermem; benim için fazla dramatik" ifadelerini kullanmıştı.
Hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından Mauro Icardi ve China Suárez, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
China Suárez, sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte yaptıkları paylaşımı kırmızı kalp emojisi ekleyerek hikayesinde paylaştı ve Icardi'yi etiketledi. Yıldız futbolcu da aynı şekilde bir kalp emojisiyle bu paylaşıma karşılık vererek ilişkilerinin devam ettiği mesajını verdi.
Haberleri yapan gazeteci Yanina Latorre'ye de tepki gösteren 33 yaşındaki futbolcu, Latorre’nin palyaço kıyafeti giydirilmiş bir görselini paylaşarak, "Kendi hayatıyla, benim hayatımla ilgilendiği kadar ilgilenseydi, bu kadar boynuzlanmazdı" dedi.