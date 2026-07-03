Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi ve China Suárez, ayrılık iddialarını yalanladı

        Mauro Icardi ve China Suárez, ayrılık iddialarını yalanladı

        Mauro Icardi ve bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suárez hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 19:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray ile sözleşme sürecindeki durumu merakla takip edilen Mauro Icardi ve bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suárez hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlandı.

        2

        Arjantin basınına yansıyan ve gazeteci Yanina Latorre tarafından gündeme getirilen iddialarda, 1,5 yıllık ilişkinin 'ihanet' gerekçesiyle sona erdiği öne sürülmüştü. Suárez’in, Icardi’nin model Ekaterina Ojeda ile mesajlaştığını öğrenerek evi terk ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

        3

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan model Ekaterina Ojeda ise Icardi’nin kendisine mesaj attığını belirterek, "Bana 'Merhaba Eka, seni arayabilir miyim?' diye yazdı. Mesajı 24 saat içinde silinecek şekilde göndermişti, ancak kendisine yanıt vermedim. Onunla görüşmem, konuşmam, yanıt vermem; benim için fazla dramatik" ifadelerini kullanmıştı.

        4

        Hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından Mauro Icardi ve China Suárez, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

        5

        China Suárez, sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte yaptıkları paylaşımı kırmızı kalp emojisi ekleyerek hikayesinde paylaştı ve Icardi'yi etiketledi. Yıldız futbolcu da aynı şekilde bir kalp emojisiyle bu paylaşıma karşılık vererek ilişkilerinin devam ettiği mesajını verdi.

        6

        Haberleri yapan gazeteci Yanina Latorre'ye de tepki gösteren 33 yaşındaki futbolcu, Latorre’nin palyaço kıyafeti giydirilmiş bir görselini paylaşarak, "Kendi hayatıyla, benim hayatımla ilgilendiği kadar ilgilenseydi, bu kadar boynuzlanmazdı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aylin'i balkondan attığı öne sürülen eşi ve 2 arkadaşı için istenen ceza belli oldu

        İZMİR'de, darbedilen ve bir binanın 4'üncü katındaki balkondan düşüp ağır yaralanan Aylin Güler'i (30) ittiği iddiasıyla tutuklanan eşi Okan Güler (34) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 40 yıla kadar hapis, suça iştirak ettikleri ileri sürülen arkadaşı Atılım Ekren (42) için ağırlaştırılmış...
        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Ekaterina Ojeda
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        19 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Malazgirt'te taşların altından çıktı!
        Malazgirt'te taşların altından çıktı!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması