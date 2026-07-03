Mauro Icardi ve China Suárez, ayrılık iddialarını yalanladı

İZMİR'de, darbedilen ve bir binanın 4'üncü katındaki balkondan düşüp ağır yaralanan Aylin Güler'i (30) ittiği iddiasıyla tutuklanan eşi Okan Güler (34) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 40 yıla kadar hapis, suça iştirak ettikleri ileri sürülen arkadaşı Atılım Ekren (42) için ağırlaştırılmış... Daha Fazla Göster

İZMİR'de, darbedilen ve bir binanın 4'üncü katındaki balkondan düşüp ağır yaralanan Aylin Güler'i (30) ittiği iddiasıyla tutuklanan eşi Okan Güler (34) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 40 yıla kadar hapis, suça iştirak ettikleri ileri sürülen arkadaşı Atılım Ekren (42) için ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis ile onun eşi Emine Acar Ekren (48) hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. (DHA) Daha Az Göster