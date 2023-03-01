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Icardi'den olay paylaşım! Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını hemen sildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine gündem oldu. Bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara ile ilişkilerinin 10. yılını Instagram hesabından romantik bir mesajla kutlayan Arjantinli futbolcu, ardından ise Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaşarak herkesi şoke etti.

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  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Galatasaraylı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine gündem oldu. 
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Arjantinli yıldız, bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara ile ilişkilerinin 10. yılına ithafen Instagram'dan romantik bir paylaşımda bulundu.

     
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini sonlandırma kararı alan ikili, bir kez daha barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Arjantinli futbolcu, Instagram hesabından Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşıp, aşkını haykırdı. 
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Icardi, binlerce beğeni alan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    "O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi, seni seviyorum.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Kıskançlığa, kötü hislere ve kötü sözlere karşı savaşın nelere mal olduğunu ve böyle bir aşka sahip olmak için kendimizden neler verdiğimizi yalnızca bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok soytarıyı alt ettik. 
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Bugün olduğumuz şey olduk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!"
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

    Icardi bununla da kalmayıp gecenin ilerleyen saatlerinde ise Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Arjantinli futbolcu daha sonra sosyal medyada kendisine gelen tepkiler sonrası fotoğrafı kaldırdı.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Wanda Nara ile dargın olduğu dönemde Icardi'nin adı, aralarında Türk oyuncu ve şarkıcıların da yer aldığı birçok  ünlü isimle anılmıştı.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    DUDAK UÇUKLATAN BARIŞMA HEDİYESİ!

    Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'ya barışma hediyesi olarak oldukça lüks bir çanta hediye etti.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Lüks markalara düşkünlüğü ile bilinen Wanda Nara'ya etrafı 18 ayar beyaz altın ve set pırlantalarla donatılmış bir çanta hediye eden Icardi, eşinin gönlünü tekrardan kazanmayı başardı.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Lüks bir markanın ürünü olan çantanın 300 bin dolar değeri olduğu belirtildi.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    NE DEDİ?

    "Mauro beni geri kazanmak için 300 bin dolara bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum, mümkün olsa içinde uyuyacağım.
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Mauro Icardi, benim kocam. Biz birlikteyiz, aileyiz. Ömür boyu birlikte olmayı umuyoruz. 
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla tereyağlı ve parmesanlı makarna yaparken aşık oldu. 
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

    Şu anda, Türkiye’de çok mutluyuz. İstanbul’da iyiyiz"
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!
  • Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

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