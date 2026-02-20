Mauro Icardi'ye Çırağan Sarayı'nda romantik doğum günü kutlaması

Galatasaray'ın Arjantinli ünlü futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz gün 33 yaşına bastı. Futbolcunun doğum günü; hem takipçileri, hem takım arkadaşları hem de nişanlısı China Suárez tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kutlandı.

Mauro Icardi, yeni yaşını, Arjantinli oyuncu China Suárez ile romantik bir kutlamayla karşıladı.

Çift, İstanbul'un simge yapılarından biri olan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir organizasyonla doğum gününü kutladı.

Saraydan paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu gözlenen Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bu günü bu kadar özel kıldığın, bunca sevgin ve her anı eşsiz kıldığın için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum China Suárez. Ayrıca yanımda olan, uzaktan mesajla, arayarak veya video ile bana bu güzel dilekleri ve sevgisini ileten herkese çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum."