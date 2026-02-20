Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi'ye Çırağan Sarayı'nda romantik doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'ye Çırağan Sarayı'nda romantik doğum günü kutlaması

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 33'üncü yaşını nişanlısı China Suárez ile birlikte Çırağan Sarayı'nda kutladı; "Bu günü özel kıldığın için teşekkür ederim aşkım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çırağan Sarayı'nda romantik kutlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın Arjantinli ünlü futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz gün 33 yaşına bastı. Futbolcunun doğum günü; hem takipçileri, hem takım arkadaşları hem de nişanlısı China Suárez tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kutlandı.

        Mauro Icardi, yeni yaşını, Arjantinli oyuncu China Suárez ile romantik bir kutlamayla karşıladı.

        Çift, İstanbul'un simge yapılarından biri olan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir organizasyonla doğum gününü kutladı.

        Saraydan paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu gözlenen Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bu günü bu kadar özel kıldığın, bunca sevgin ve her anı eşsiz kıldığın için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum China Suárez. Ayrıca yanımda olan, uzaktan mesajla, arayarak veya video ile bana bu güzel dilekleri ve sevgisini ileten herkese çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini...
        #Mauro Icardi
        #Çırağan Sarayı
        #China Suarez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması