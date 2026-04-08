        Mavi Vatan'dan Somali'ye: Çağrı Bey görevde - İş-Yaşam Haberleri

        Çağrı Bey, Somali'ye gidiyor

        Türkiye'nin enerji filosuna katılan yeni derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Somali'de gerçekleştireceği görev için geri sayıma geçti. Oruç Reis'in sismik verileri ışığında belirlenen CURAD-1 kuyusunda, 7 bin 500 metre derinliğe inerek dünyanın en derin ikinci deniz kuyusunu açmayı hedefleyen gemi, donanma koruması eşliğinde cuma günü Mogadişu'da törenle karşılanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:16
        Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey, cuma günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı törenle karşılanacak.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız veren Türkiye, Somali'de arama sondajı yapmak için geri sayıma başladı.

        Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalarla şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.

        ÇAĞRI BEY 53 GÜN SONRA MOGADİŞU LİMANI'NDA OLACAK

        Sondaj kararının ardından, enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, 15 Şubat'ta Somali'ye doğru seyrine başladı. Çağrı Bey'in planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda cuma günü Mogadişu Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

        Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey için Mogadişu Limanı'nda bir tören düzenlenecek. Törene, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur da katılacak. Törenin ardından Çağrı Bey, sondaj yapacağı lokasyona hareket edecek.

        ÇALIŞMALAR 288 GÜN SÜRECEK

        Çağrı Bey'in sondaja başlayacağı Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki kuyu, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen "Curad"dan alıyor. Çağrı Bey sondaj gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. CURAD-1 kuyusunun söz konusu derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

        Çağrı Bey'in Somali'deki sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor. Çağrı Bey'in bu görevinde, enerji filosundan Altan, Korkut, Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak. Ayrıca güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.

        TÜRKİYE KÜRESEL ÇAPTA OYUN KURUCU VE GÜÇLÜ BİR AKTÖR

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye ile Somali arasında tarihi bağlara dayanan, karşılıklı güven ve kardeşlik temelinde yükselen ilişkileri enerji alanındaki bu stratejik işbirliğiyle taçlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey derin deniz sondaj gemimiz, ülkemizin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere dost ve kardeş ülke Somali sularında göreve başlayacak. Çağrı Bey'in bu tarihi görevi, Türkiye'nin enerjide küresel çapta oyun kurucu ve güçlü bir aktör olma vizyonunun en somut göstergesidir. Somali ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma, hem iki milletin refahına hizmet edecek hem de ülkelerimiz arasındaki kardeşliği daha da perçinleyecek. Güzel neticeler alma temennisiyle, bu sondaj operasyonunun ülkemize ve Somalili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çağrı Bey gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun.”

