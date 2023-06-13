4 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Oğulcan Kırca'nın babası Levent Kırca, annesi ise Nur Diner'dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun olan Oğulcan Kırca'nın babası Levent Kırca'nın Oya Başar ile olan ikinci evliliğinden Umut ve Ayşe adında kardeşleri vardır.