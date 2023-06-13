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Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

12 Haziran 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV ekranlarına gelen ve başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Bülent Şakrak gibi isimlerin yer aldığı Maviye Sürgün dizisinde rol alan Ayça Erturan, özel hayatıyla gündeme geldi. Erturan'ın eşi de kendisi kadar ünlüymüş...

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  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    SHOW TV'nin yeni iddialı dizilerinden Maviye Sürgün, 12 Haziran akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Dizinin kadrosunda Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi isimler yer alıyor.
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    Şimdiden başarılı geri dönüşlerin olduğu Maviye Sürgün dizisinde Zehra Unca karakterine hayat veren Ayça Erturan'ın özel hayatı da merak edildi.
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    Maviye Sürgün'de Zehra karakterini canlandıran Ayça Erturan, 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturdu. Çiftin Nova adından bir kız çocukları var.
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    1 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon mezunudur. Güzel isim aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    İşte Ayça Erturan ve eşi Oğulcan Kırca...
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    4 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Oğulcan Kırca'nın babası Levent Kırca, annesi ise Nur Diner'dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun olan Oğulcan Kırca'nın babası Levent Kırca'nın Oya Başar ile olan ikinci evliliğinden Umut ve Ayşe adında kardeşleri vardır.
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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