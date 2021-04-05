Maximum Genç'ten biriktiren hesap

Paribu çöktü mü, neden açılmıyor?

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Türkiye İş Bankası, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu Biriktiren Genç Hesap ile gençlerin ufak ufak biriktirerek hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlıyor.

Biriktiren Genç Hesap ile 250 TL’den başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebilecek ve ihtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip yatırabilecek.

Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak “ödül faiz” getirisi ile ödüllendirilecek.