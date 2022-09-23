Sonbaharda konser başkadır

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Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların bu yaz en çok tercih edilen konser mekanı olan Maximum Uniq Açıkhava, ekim ayında birbirinden önemli isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak.

Ekim konserlerine 1 Ekim'de son dönemin parlayan yıldızı Melike Şahin ile başlayacak olan Maximum Uniq Açıkhava, 8 Ekim'de Gazapizm’in, rap ve senfoniyi bir araya getirdiği projesi 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2022'yi müzikseverlerle bir kez daha buluşturacak.

Konserler 12 Ekim'de alternatif müziğin başarılı grubu Adamlar ile devam edecek. Maximum Uniq Açıkhava kapanışı, 14 Ekim'de Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Athena ile yapacak.

Maximum Uniq, kış sezonu boyunca etkinliklerine kapalı mekanlarıyla devam edecek.

EKİM AYI KONSER TAKVİMİ

1 Ekim Cumartesi... Melike Şahin

8 Ekim Cumartesi... Gazapizm Senfoni İstanbul 2022

12 Ekim Çarşamba... Adamlar

14 Ekim Cuma... Athena