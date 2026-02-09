Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.521,96 %-0,49
        DOLAR 43,6130 %0,01
        EURO 51,7374 %0,33
        GRAM ALTIN 7.054,13 %1,59
        FAİZ 35,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,35 %5,23
        BITCOIN 70.661,00 %-0,01
        GBP/TRY 59,4346 %0,10
        EUR/USD 1,1854 %0,33
        BRENT 67,31 %-1,09
        ÇEYREK ALTIN 11.533,50 %1,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maydonoz Döner satışa çıkarıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Maydonoz Döner Grubu'nu 2,36 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı.

        Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanına göre satış, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

        2.3 MİLYAR LİRA MUHAMMEN BEDELİ, 236 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI VAR

        Franchise sistemiyle faaliyet gösteren "Maydonoz Döner ve "My Fried Chicken" zincirlerinin et ve tavuk işletmeciliğine özgülenmiş mal, hak ve varlıkları kapsayan bütünlüğün muhammen bedeli 2.360.000.000 TL olarak belirlendi.

        İhaleye katılım için 236.000.000 TL teminat sunulması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde verilebilecek.

        Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı. İhale ise 1 Nisan 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak. Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve açık artırma aşamasına geçilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batman'da grup köy yolunda heyelan: 2 minibüs mahsur kaldı

         Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan sağanak heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan 2 köy minibüsü, yola düşen heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!