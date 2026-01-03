Mayın mağduru eşinin bağışladığı böbrekle diyalize girmekten kurtuldu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Emine Baş'a (43), 9 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede böbreğinde taş olduğu söylendi.

Bir böbreği alınan Baş, diğeri de zarar görmesine rağmen yıllarca tek böbreğiyle yaşamını sürdürdü.

Baş'a, yaklaşık 4 ay önce omuz ve sırt ağrısı şikayetiyle gittiği Batman'daki hastanede bu kez de tek böbreğinin çok az çalıştığı ve nakil olması gerektiği ifade edildi.

Doktorların yönlendirmesiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran Baş'a, burada yapılan tetkikler sonucu böbrek nakli yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine, Mardin'de henüz 16 yaşındayken mayına basarak sol bacağını kaybeden 48 yaşındaki eşi Halef Baş, karısına donör olmak istedi.

Tetkiklerde dokuların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce Halef Baş'tan alınan böbrek eşi Emine Baş'a nakledildi.

"EŞİM BANA HAYAT VERDİ"

Emine Baş, böbrek rahatsızlığı bulunduğunu, bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede doktorların nakil önerisinde bulunduğunu belirtti.

Baş, "9 senedir tek böbrekle yaşıyordum. Doktorlar böbreğimin yüzde 10 çalıştığını, böbrek nakli olmam gerektiğini belirttiler. Eşim, 'Acını görmek istemiyorum, böbreğimin birini sana veririm' dedi. Birlikte Diyarbakır'a geldik. Eşim bir böbreğini bana verdi. Eşim bana hayat verdi. Sonsuza kadar çabalayacağız, devam edeceğiz. Onunla yaşamak istiyorum. Doktorlardan da Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldular" dedi. "EŞİMİN DİYALİZE GİRMESİNE VİCDANIM EL VERMEDİ" Eşi Halef Baş da 16 yaşındayken Dargeçit ilçesinin kırsal Suçatı Mahallesi'nde yürürken mayına bastığını ve sol bacağını kaybettiğini söyledi. Protez bacağıyla yaşamını sürdürdüğünü anlatan Baş, 23 yaşındayken evlendiğini yaklaşık 25 senedir mutlu bir evlilikleri olduğunu belirtti. Baş, eşinin rahatsızlığı nedeniyle gittikleri hastanede doktorların kendilerine iki seçenek sunduğunu dile getirerek, "Doktorlar eşimin böbreğinin çok az çalıştığını söyleyerek, ya diyalize girmesi ya da böbrek nakli olması gerektiğini söylediler. Hiç tereddüt etmeden karar verdim. Eşimin diyalize girmesine vicdanım el vermedi. 'Uyarsa bir böbreğimi eşime vereceğim.' dedim. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldik. Eşimin antikor değerleri yüksek çıktı. Birkaç hafta tedavi gördükten sonra ameliyata alındık" diye konuştu.