Mayıs emekli promosyon kampanyası güncellendi! En yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor?
Mayıs emekli promosyon kampanyası gündemde yer alıyor. Kamu ve özel bankalarda emekli banka promosyon tutarları farklılık gösteriyor. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinde güncel tutar, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarında 12 bin liradan başlayan promosyon ödemeleri, özel bankalarda 20 bin TL'den başlıyor. Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, ING ve diğer bankaların emekli banka promosyon güncel tutarları bu noktada araştırılıyor. İşte, Mayıs 2025 emekli promosyon tutarları
Mayıs emekli promosyon kampanyası güncel olarak merak ediliyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları, maaş miktarına göre değişkenlik gösterse de, son yıllarda bu promosyonların yanı sıra bankaların sunduğu ek avantajlar da büyük bir dikkat çekmeye başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor? İşte emekli promosyon kampanyasında son durum
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2025 MAYIS
Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinde güncel tutar, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarlarının yanı sıra çeşitli ekstra avantajlar sunarak fark yaratıyor. Mayıs ayıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkan teklifler sunuluyor.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
YAPI KREDİ BANKASI
15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
ZİRAAT BANKASI
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
ING BANK
Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Kampanya 1 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
ALBARAKA TÜRK BANKASI
14 Ekim - 30 Mayıs arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.
Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI
Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.