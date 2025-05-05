EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2025 MAYIS

Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinde güncel tutar, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarlarının yanı sıra çeşitli ekstra avantajlar sunarak fark yaratıyor. Mayıs ayıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkan teklifler sunuluyor.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.