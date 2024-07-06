Mbappe, aşırı sağcıların seçim zaferini felaket olarak nitelendirdi ve harekete geçilmesini istedi

Mbappe, Avrupa Şampiyonası'nda Marine Le Pen'in RN partisinin Fransa'nın 577 sandalyeli ulusal parlamentosunun kontrolünü ele geçirme potansiyeline karşı konuşan ve durumu acil olarak nitelendiren birkaç Fransız oyuncu arasında yer aldı.

Daha önce Fransa'nın genç seçmenlerini aşırıcılığı reddetmeye çağıran Mbappe, bugün parlamento seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidilmesinden önce yeniden mesaj verdi. Portekiz maçının basın toplantısında konuşan Mbappe, "Bence her zamankinden daha fazla gidip oy kullanmalıyız, bu gerçekten acil, ülkemizi bu insanların eline bırakamayız, bu gerçekten acil" dedi.

"İlk turun sonuçlarını gördük, bu bir felaket. Bunun değişeceğini ve herkesin oy vermek için harekete geçeceğini ve doğru tarafa oy vereceğini umuyoruz."

Son yapılan kamuoyu yoklamasına göre RN ilk turu kazanmak için tarihi bir başarı elde etmesine rağmen bugünkü ikinci turda mutlak çoğunluğu elde edemeyecek.

İki hafta önce Fransa'nın Euro 2024'teki açılış maçı öncesinde kendisini ülkesindeki siyasi çalkantıların merkezinde bulan Mbappe, bu seçimleri ülke tarihinde 'çok önemli bir an' olarak nitelendirmişti.