        Haberler Spor Futbol İspanya Mbappe skandalı! Real Madrid yanlış dizini mi muayene etti? - Futbol Haberleri

        Mbappe skandalı! Real Madrid yanlış dizini mi muayene etti?

        Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecinde Real Madrid sağlık ekibinin büyük bir teşhis hatası yaptığı iddia edildi. Fransız yıldızın sakat olmayan dizine tedavi programı uygulandığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Real Madrid'in yıldızı Mbappe'nin sakatlık süreciyle ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

        Fransız gazeteci Daniel Riolo, RMC'de yayınlanan After Foot programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Riolo, Mbappe'nin Madrid'de konulan teşhisten memnun kalmadığını ve bu nedenle Paris'e giderek ikinci bir görüş aldığını öne sürdü.

        İddiaya göre Fransız yıldız, Madrid'deki yanlış teşhis nedeniyle büyük bir öfke yaşadı.

        Riolo, kulüp doktorlarının ciddi bir hata yaptığını savunarak, "Kulüp yanlış bir teşhis koydu, Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta sinirlendi" ifadelerini kullandı.

        Haberde yer alan en dikkat çekici iddia ise muayene sürecine ilişkin oldu.

        Riolo, Real Madrid sağlık ekibinin yanlış diz üzerinde inceleme yaptığı yönünde söylentiler bulunduğunu dile getirdi. Bu durumun kulüp adına büyük bir utanç olduğu da öne sürüldü.

        Mbappe'nin Paris'te görüştüğü doktorun uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde ameliyat ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.

        Fransız yıldız da bir etkinlikte yaptığı açıklamada dizinin iyi durumda olduğunu ve doğru teşhis sayesinde iyileşme sürecinin hızlandığını ifade etti.

        Real Madrid cephesinden ise söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
