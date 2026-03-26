Mbappe skandalı! Real Madrid yanlış dizini mi muayene etti?
Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecinde Real Madrid sağlık ekibinin büyük bir teşhis hatası yaptığı iddia edildi. Fransız yıldızın sakat olmayan dizine tedavi programı uygulandığı öne sürüldü.
Real Madrid'in yıldızı Mbappe'nin sakatlık süreciyle ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Fransız gazeteci Daniel Riolo, RMC'de yayınlanan After Foot programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Riolo, Mbappe'nin Madrid'de konulan teşhisten memnun kalmadığını ve bu nedenle Paris'e giderek ikinci bir görüş aldığını öne sürdü.
İddiaya göre Fransız yıldız, Madrid'deki yanlış teşhis nedeniyle büyük bir öfke yaşadı.
Riolo, kulüp doktorlarının ciddi bir hata yaptığını savunarak, "Kulüp yanlış bir teşhis koydu, Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta sinirlendi" ifadelerini kullandı.
Haberde yer alan en dikkat çekici iddia ise muayene sürecine ilişkin oldu.
Riolo, Real Madrid sağlık ekibinin yanlış diz üzerinde inceleme yaptığı yönünde söylentiler bulunduğunu dile getirdi. Bu durumun kulüp adına büyük bir utanç olduğu da öne sürüldü.
Mbappe'nin Paris'te görüştüğü doktorun uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde ameliyat ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.
Fransız yıldız da bir etkinlikte yaptığı açıklamada dizinin iyi durumda olduğunu ve doğru teşhis sayesinde iyileşme sürecinin hızlandığını ifade etti.