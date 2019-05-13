Mbaye Diagne'den özür mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mbaye Diagne'den özür mesajı

Çaykur Rizespor maçında penaltı atışı sırasında takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Galatasaraylı futbolcu, özür mesajı yayımladı

Galatasaray

Lider Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak isteyen ve takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Mbaye Diagne, özür mesajı paylaştı.

Deplasmanda çıktığı Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında elde edilen penaltıyı kaçıran Senegalli futbolcu, takımı 2-1 gerideyken uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak için topu aldı. Diagne, bu sırada penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş ile itişmeye varacak şekilde tartıştı. Penaltıyı gole çeviren golcü futbolcu, son dakikalarda bir gol daha atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Diagne'nin Instagram'dan paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Şampiyonluk yolunda benim ve takımım için kritik bir maçta sonuca ulaşmayan penaltı ile çok üzüldüm. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve belki de hatamı telafi etmek için sinirlerime hakim olamadım. O anların gerginliği ile başta hocamız olmak üzere kırdığım herkesten özür dilerim. Daha iyiyi, başarıyı ve kazanmayı ve bize inananları mutlu etmeyi çok istiyorum. Sadece kazanmakla ilgileniyorum, şampiyon olmak istiyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TFF'den Fikret Orman'a tebrik
FUTBOLTFF'den Fikret Orman'a tebrik
Beşiktaş başkanını seçiyor! Fikret Orman mı Hürser Tekinoktay mı kazanacak? Oy verme işlemi sürüyor!
FUTBOLBeşiktaş'ta Orman yeniden başkan!
Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği MAÇI SONUCU VE MAÇ ÖZETİ! Spor Toto 1. Lig şampiyonluk yarışı!
FUTBOLGençlerbirliği ait olduğu yerde!
Denizlispor Süper Lig'de! Denizlispor 6 Karabükspor 0 MAÇI
FUTBOLDenizlispor Süper Lig'de!
Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'de!
FUTBOLGençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'de!
Fenerbahçe, Mohamed Diame'nin peşinde!
FUTBOLFenerbahçe, Diame'nin peşinde!
Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOLBaşakşehir geri döndü!
SON DAKİKA! Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'de!
FUTBOLGençlerbirliği ve Denizli Süper Lig'de!
Konyaspor Trabzonspor maçı SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! (Konya TS maçı)
FUTBOLFırtına, Konya'da yara aldı!
Brighton Manchester City MAÇI ÖZETİ! İngiltere'de şampiyon belli oldu!
FUTBOLİngiltere'de şampiyon belli oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X