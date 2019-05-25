Galatasaray 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda coşkulu bir şekilde kutlarken Mbaye Diagne'nin yokluğu dikkat çekti. Senegalli futbolcu, takım otobüsü stada girdiği esnada Instagram hesabından spor arabasıyla olan bir fotoğrafını paylaşıp "İyi günler" yazarken bu durum kafalarda soru işareti yarattı.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı, aynı şekilde kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in de kutlamalara katılmadığı öğrenildi.
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