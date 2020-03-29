Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı mücadelede toplumun tüm paydaşları elini taşın altına koyuyor. Bu doğrultuda İngiltere'de de hastalığa karşı yoğun bir mücadele başlatılırken, çalışmalara önemli bir destek geldi. Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City, önemli bir karar alarak alkışları topladı.

Manchester şehrinin iki önemli kulübünden biri olan Manchester City, 55 bin kapasiteli Etihad Stadyumu'nu İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi'nin kullanımına açtı. İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın haberine göre İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri Manchester City tarafından kendilerine sunulan stadyumu Ulusal Sağlık Sistemi'nin kullanımına sokma teklifini kabul ettiler.

Manchester City kulübünün koronavirüs krizi boyunca localarını ve tüm konferans salonlarını sağlık görevlilerinin kullanımına açtığı kaydedilirken, Manchester Kongre Merkezi'nde de geçici bir hastanenin inşa edildiği hatırlatıldı. Manchester City'nin stadyumunun ise daha çok krizin arttığı dönemde doktorlar ve hemşireler için bir eğitim üssü olarak kullanılabileceği belirtildi.