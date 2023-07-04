Mearic Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1, 2, 3.Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kafirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

4.Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

5.(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.

6.Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar.

7.Biz ise onu yakın görüyoruz.

8, 9.Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla.

10.(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz.

11, 12, 13, 14.Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.

15, 16.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.

17, 18.O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır.

19.Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

20.Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.

21.Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.

22.Ancak, namaz kılanlar başka.

23.Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.

24, 25.Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

26.Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.

27.Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.

28.Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.

29.Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

30.Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.

31.Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.

32.Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.

33.Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

34.Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.

35.İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

36, 37.Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?

38.Onlardan her biri Naim Cennetine sokulacağını mı umuyor?

39.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık.

40, 41.Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

42.Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

43, 44.Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür.