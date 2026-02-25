2026 yılında gerçekleşecek 10 bin öğretmen ataması gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Milli Eğitim Akademisi çalışmalarıyla ilgili açıklamaları sonrası, adaylar akademi takvimini yakından takip ediyor. İlk defa gerçekleşecek uygulama kapsamında adaylar, Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimini tamamlayacak. Bakan Tekin, atamaların eğitimin tamamlanmasının hemen sonrasında gerçekleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda “MEB 10 bin ataması tarihi belli oldu mu, Akademi kesin kayıtları ne zaman yapılacak?” sorularının cevabı haberimizde...