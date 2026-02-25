MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Akademisi kayıtları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Milli Eğitim Akademisine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından 10 bin öğretmen ataması tarihi gündeme geldi. Yeni sistemle birlikte atamalar, Milli Eğitim Akademisi'nde yapılacak hazırlık eğitimi sürecinin ardından gerçekleşecek. Hazırlık eğitimi için yapılan başvuruların sonucunda asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak günü açıklandı. Peki, MEB 10 bin ataması ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
2026 yılında gerçekleşecek 10 bin öğretmen ataması gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Milli Eğitim Akademisi çalışmalarıyla ilgili açıklamaları sonrası, adaylar akademi takvimini yakından takip ediyor. İlk defa gerçekleşecek uygulama kapsamında adaylar, Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimini tamamlayacak. Bakan Tekin, atamaların eğitimin tamamlanmasının hemen sonrasında gerçekleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda “MEB 10 bin ataması tarihi belli oldu mu, Akademi kesin kayıtları ne zaman yapılacak?” sorularının cevabı haberimizde...
MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Eğitime alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak tarihinde duyuruldu.
10 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi tamamlandıktan hemen sonra yapılacak, yani hazırlık eğitimini bitiren öğretmen adaylarının atanmaları gecikmeden gerçekleştirilecek. Atama tarihi için henüz net bir tarih açıklanmadı.
MEB BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.
Atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde belli olacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB takvimine göre Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının kayıt duyurusu, 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ TAKVİMİ
23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.
25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.
07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.
08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacak.
13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacak.