MEB 15 TATİL TARİHİ | MEB açıkladı: 2023 - 2024 Yarıyıl 15 tatili (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB 15 TATİL TARİHİ | MEB açıkladı: 2023 - 2024 Yarıyıl 15 tatili (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

1 Şurada Paylaş!









Gözler 15 tatile çevrildi. Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Şubat ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında bilgiler...