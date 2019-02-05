15 tatilin ardından milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Sömestr tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve veliler yaz tatili ne zaman başlayacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 2019 yılının 2. dönem eğitim öğretim yılı ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2019 Yaz tatili tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018- 2019 iş takvimine göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ