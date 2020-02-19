AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? sorusu açık öğretim lisesi öğrencilerinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi duyurularının yayınlandığı aol.meb.gov.tr adresinde yer alan iş takviminde sınav tarihleri de yer alıyor. AÖL sınav tarihleri şöyle:
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 2 dönem sonu sınavı 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2020 Cuma günü internet üzerinden açıklanacak.
2020 AÖL SINAV TAKVİMİ
S.N.
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
TARİHLER
1
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt
6 - 31 Ocak 2020
Yenileme İşlemleri
2
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi
8 Ocak - 4 Şubat 2020
Güncelleme İşlemleri
3
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem
18 Mart 2020 Çarşamba
Üzerinden Yayınlanması
4
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI
21 Mart 2020 Cumartesi
22 Mart 2020 Pazar
5
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem
17 Nisan 2020 Cuma
Üzerinden Yayınlanması
6
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt
20 Nisan - 11 Mayıs 2020
Yenileme İşlemleri
7
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi
21 Nisan - 15 Mayıs 2020
Güncelleme İşlemleri
8
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem
1 Temmuz 2020 Çarşamba
Üzerinden Yayınlanması
9
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI
4 Temmuz 2020 Cumartesi
5 Temmuz 2020 Pazar
10
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 3. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem
27 Temmuz 2020 Pazartesi
Üzerinden Yayınlanması
11
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt
24 Ağustos - 9 Ekim 2020
Yenileme İşlemleri
12
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi
28 Ağustos - 16 Ekim 2020
Güncelleme İşlemleri
13
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem
2 Aralık 2020 Çarşamba
Üzerinden Yayınlanması
14
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI
5 Aralık 2020 Cumartesi
6 Aralık 2020 Pazar
NOT: 4 -5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış (3 Temmuz 2003 ve daha önce doğumlu) Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecektir.
Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.
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