MEB 2020 Okullar ne zaman açılacak?

MEB okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyordu. Türkiye'de ölümlü coronavirüs vakalarının rastlanmasının ardından okullar 1 hafta tatil olmuş ardından da uzaktan eğitim uygulamasına geçilmişti. Bugün Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı koronavirüs tedbirleriyle ilgili alınan önlemleri açıkladı. Peki Uzaktan eğitim uzatıldı mı? İşte detaylar...

MEB 2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Corona Virüsü kapsamında tatil edilen okullarda tatil sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk okullar 30 Nisan 2020'ye kadar uzatıldı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitimine devam edecek.