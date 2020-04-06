Okulların ne zaman açılacağına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ben bilim kurulunun bu konudaki görünüşünü çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Bilim kurulu ne diyorsa ona uyalım çünkü işin ehli onlar onların tavsiyesinde gitmekte fayda var. İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuya ilişkin son detayları açıkladı. İşte 20202 okulların açılacağı tarih...

MEB 2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi.

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulunun önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Corona Virüsü kapsamında tatil edilen okullarda 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitimine devam edecek.