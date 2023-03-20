Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. MEB personel alımına ilişkin kadro-branş dağılımı olarak büro personeli, mühendis, avukat ve daha birçok alana personel istihdam edecek. MEB, istihdamda önceliğin deprem bölgesine verileceğini açıkladı. Peki, "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte MEB personel alımı şartları...