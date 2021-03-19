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MEB Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sorusu pek çok öğrencinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav tarihleri araştırılıyor. Öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' Sorusuna da yanıt arıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ile ilgili beklenen açıklamalar MEB'den geldi. Peki, MEB Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? İşte detaylar

MEB Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri

Açık öğretim sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe atılan Açık Öğretim Sınavları online düzenlenecek. Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama haberimizde yer alıyor

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, “1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.” demişti.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘'Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

* Sol tarafta yer alan ‘'Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ‘'Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz.

* Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.

* Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.

AÖL (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı; "Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.) Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir. İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir. "

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

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