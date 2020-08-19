AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce öğrenci MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını bekliyorlar. AÖL sınav sonuçlarını adaylar AÖL'ün internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak. Sonuçların bugünelrde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL sınavında çıkan soru ve cevap anahtarı merak ediliyor. AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılması bekleniyor.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 - 2021

MEB AÖL tarafından yayımlanan takvime göre, 2020 - 2021 AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Açıköğretim'de yaz okulu sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.