LGS yerleştirme sonuçları bugün itibariyele erişime açıldı. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. Bugün ise LGS tercih sonuçları e-okul ve meb.gov.tr adresinden yayınlandı. İşte e-okul Lise (LGS) yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2020 MEB

MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de yani bugün meb.gov.tr veya e­okul.meb.gov.tr sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini aşağıdaki linkten sorgulayabiliyor...

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LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ile 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17 - 21 Ağustos'ta da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve 2. nakil sonuçları da 24 Ağustos'ta açıklanacak.

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