Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 7 sektör temsilcisi ile imzaladığı 7 ayrı mesleki eğitimde iş birliği protokolü ile Bursa'daki tüm okullar adım adım sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek. Böylece binlerce öğrenci otomotivden bilişime, tekstilden plastik teknolojiye kadar pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak.

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile mesleki eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in katılımıyla Bursa'da sanayi alanında öncü 7 sivil toplum kuruluşu ile yapılan iş birliği protokolleri ile sanayinin lokomotif şehri Bursa için önemli istihdam ve ekonomi odaklı yeni hedefler konuldu.

Bakanlığın mesleki eğitimde pek çok başlıkta iş birliğini öngören protokollerle Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği, Ermetal, Rumelili Yönetici ve Sanayici ve İş Adamları Derneği, ve Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği dahil oldu. Bakanlık, ileriki dönemde bu iş birliklerini başka kurum ve kuruluşlar ile sürdürecek.

Protokollerle mesleki eğitim güçlendirilerek Bursa'nın sanayi, üretim ve teknoloji alanlarındaki gücüne güç katılması hedefleniyor. Böylece Bursa'nın ihracat rakamlarının artırılarak ülke ekonomisine de destek sağlanması planlanıyor.

TÜM SANAYİ KOLLARINDA MESLEKLİ EĞİTİM DÜZENLENECEK

İmzalanan protokoller, istihdam odaklı mesleki ve teknik eğitim ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman yetiştirilmesini de sağlayacak. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa'daki tüm sanayi kollarında mesleki eğitim faaliyetleri düzenleyecek.

Bursa'daki tüm okullar adım adım sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek ve böylece binlerce öğrenci otomotivden bilişime, tekstilden plastik ve kaynak teknolojilerine ve mobilyaya kadar pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. Bursalı sanayiciler, işe alımlarda sektör tecrübesine sahip meslek lisesi mezunlarına öncelik tanıyacak.

Öğretmenler de mesleklerle ilgili son teknolojik gelişmeleri, sektörde alacakları hizmet içi eğitimlerle takip edecekler ve kendilerini sürekli yenileme imkanına sahip olacaklar. Bursa'nın sanayi kuruluşları, mesleki ve teknik liselere yeni teknolojiye dayalı donanım, atölye ve laboratuvarlar kurulmasına destek olacak.

Öğrenciler, Bursa'nın gözde sanayi kuruluşlarında beceri eğitimlerine katılacaklar. Başarılı öğrencilere sektör tarafından burs desteği sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul ile başlanan sanayinin öncü kurumları ile imzalanan iş birliği protokollerini 81 il geneline yaygınlaştırmak için çalışıyor.

Protokoller kapsamında, ayrıca her yıl mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik mesleki eğitim programları düzenlenecek.