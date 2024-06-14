MEB'den özel eğitim kurumlarına sınırlandırma

MEB'in Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi. Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken; her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS Rehberlik ve Araştırma Merkezi modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak. Bu yıl için açılacak kurum sayısı 10 iş günü içinde Bakanlıkça belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayımlanacak.

13 Eylül 2023'ten önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için sağlık ve itfaiye raporları belgelerinden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı alanlar veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusunda bulunanlar, ilgili mevzuatında belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, kurum açılış işlemlerini herhangi bir sınırlama olmadan tamamlayabilecek. Kameralı görüntüleme sistemlerinin devamlılığı için ilave tedbirler getirildi.

Ücretsiz okutulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Özel Eğitim Modülü'ndeki kayıtları ile ilgili düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda bir aylık sürede herhangi bir nedenle destek eğitimi almayanların yerine, kurum tarafından şartları taşıyan başka bir öğrenci geçici olarak belirlenecek. Ücretsiz okutulanlar listesinde yer alan bireyin kurumdan kaydı silindikten sonra yeniden aynı kuruma kayıt edilmesi halinde ise özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yeniden ücretsiz okutulanlar listesine dahil edilecek. Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yapılan düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile eğitim personelinin ders devam takiplerinin gerçekleştirilmesi için kurulan kameralı görüntüleme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere kurumların alması gereken önlemler belirlendi. Buna göre özel eğitim ve rehabilitasyon birim ve merkezleri kameralı görüntüleme cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutacak.

Kameralı görüntüleme cihazının bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma, elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme ve kamerayı UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma gibi alternatif tedbirler alınacak. Belirlenen önlemleri almayan kurumların kameralı görüntüleme sistemleri ile ilgili yaşayacakları aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecek.

DERS SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Evde Destek Eğitimi'ne yönelik de düzenleme gerçekleştirildi. Bu çerçevede bedensel yetersizliği olan ve en az 12 hafta süreyle destek eğitimi almak üzere ilgili kanun kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen öğrencilere, kendisinin veya velinin yazılı talebi ile evde destek eğitim hizmeti verilebilecek. Bu düzenleme ile eğitimin içeriği, eğitim süresince kullanılacak materyal de açıklanmış olup ayrıca evde destek eğitiminde görevli eğitim personelinin ders saatleri belirlendi. Eğitim personelinin o gün içindeki diğer ders saatleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanacak olup, bu program Özel Eğitim Modülüne işlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.