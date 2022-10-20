İlk ara tatil tarihi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından gündeme geldi. Binlerce ilkokul, ortaokul, ve lise öğrencileri "Okullarda Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve tatil kaç gün sürüyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...