        Haberler Gündem Eğitim MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı yayımlandı

        MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı yayımlandı

        Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı, "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:42 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı, "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla yayımlandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan anne babalara yönelik her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor. Bültenle, farklı temalar üzerinden ailelere rehberlik sunuluyor.

        Anne babaların çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştıran bültenler, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında da bütünlük sağlıyor. Böylece aileler, eğitim sürecinin etkin bir paydaşı haline geliyor.

        Bu doğrultuda "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni mayıs sayısı yayımlandı.

        Bülten içeriğinde ilgi ve yeteneğin ne olduğu, nasıl fark edilip desteklenebileceği, destekleyici oyuncak ve materyaller ile okul-aile işbirliğinin önemi ele alındı.

        Bültenin mayıs sayısına "meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
