MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı, "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan anne babalara yönelik her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor. Bültenle, farklı temalar üzerinden ailelere rehberlik sunuluyor.

Anne babaların çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştıran bültenler, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında da bütünlük sağlıyor. Böylece aileler, eğitim sürecinin etkin bir paydaşı haline geliyor.

Bu doğrultuda "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni mayıs sayısı yayımlandı.

Bülten içeriğinde ilgi ve yeteneğin ne olduğu, nasıl fark edilip desteklenebileceği, destekleyici oyuncak ve materyaller ile okul-aile işbirliğinin önemi ele alındı.

Bültenin mayıs sayısına "meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.