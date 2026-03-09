MEB ortak sınav takvimi: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortaöğretim ve lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2.dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.