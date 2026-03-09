MEB ortak sınav takvimi: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortaöğretim ve lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönemde uygulanacak ilk ve ikinci ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. Peki, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman? İşte MEB ortak sınav takvimi
Okullarda 2. dönem 1. yazılı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın ilk ortak sınavı nisan ayında başlayacak. İşte, güncel MEB 2026 ortak sınav tarihleri
MEB 2.DÖNEM 1.ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?
2.dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.
Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.