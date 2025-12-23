MEB ortak sınavlar ne zaman? 1.Dönem 2.ortak sınavlar hangi tarihte?
6, 7, 8, 9, 10. sınıf öğrencilerini katılım göstereceği 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri açıklandı. MEB tarafından tüm sınıf kademelerinde sınavlar okulların belirlediği program doğrultusunda yapılacak. İşte, MEB ortak sınav takvimi 2025 2026
MEB ortak sınav takvimi açıklandı. Ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci, 6'dan 10. sınıfa kadar uygulanacak 1. dönem 2. yazılı ortak sınavların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor.
1.DÖNEM 2.ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 1. dönem ikinci yazılı sınavları 22 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tüm sınıf kademelerinde sınavlar, okulların belirlediği program doğrultusunda uygulanacak.
2.Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)
7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
2.dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)
2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı