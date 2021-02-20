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MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
MEB, 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
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AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık" ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılıyor.

6-15 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 6-15 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlanan oyunda, farklı etkinlikler ile eğlenceli bir öğrenme ortamının oluşturulduğu belirtildi.

Oyunda 8 seviyenin bulunduğuna değinilen açıklamada, "El-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflenmiştir" bilgisi paylaşıldı.

"OYUN CAPCANLI, KEYİFLİ ANCAK ZORLAYICI"

Açıklamada, çocukların renkli dünyalarına hitap eden oyunun capcanlı, keyifli ancak zorlayıcı olduğu vurgulanarak, şunlar belirtildi: "Haydi çocuklar koşmaya, zıplamaya, tırmanmaya var mısınız? Bu oyunda kültürümüze özgü kıyafetlerle karşına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, seyyah olup ülkemizin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacaksın. Oyun sonunda süper seyyah rozetini almayı unutma. Sevgili aileler, sizler de çocuklarınızla birlikte öğrenmeye hazır mısınız? Çocuğunuzla keyifli vakitler geçireceğiniz bu oyunda engelleri aşmak o kadar da kolay değil. Haydi birlikte oynayalım, öğrenelim. Oyun çevrim dışı kullanılabilir ve reklam içermez. Bu oyunu telefonunda, tabletinde bilgisayarında istediğin zaman oynayabilirsin."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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