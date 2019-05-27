MEBBİS, öğretmenlerin başvuru ve sonuç bilgilerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) duyurularının da öğrenildiği sayfa olarak öne çıkıyor. 24 Mayıs'ta il içi atama başvurusu yapan öğretmenler şimdi başvuru sonuçlarını öğrenmek için MEBBİS sayfasına giriş yapıyor.

MEBBİS GİRİŞ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri yani MEBBİS giriş sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden kullanıcı adı ya da TC. kimlik no ve şifre ile ya da e-devler girişi ile erişimi sağlayabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21-24 Mayıs 2019 tarihleri arası öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak.

MEB İL İÇİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Atamalar yapılırken Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.