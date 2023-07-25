TBMM tatil sonrası çalışmalarına devam edecek! İşte meclis açılış tarihi...
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Meclis çalışmalarına devam etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 16 Temmuz tarihinden itibaren tatile girmişti. İşte TBMM açılış tarihi…
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi araştırmaları hız kazandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinin ardından çalışmalarına devam eden Meclis, 16 Temmuz’da tatile girmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin ilk yasama yılı sona ererken gözler “Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?” sorusuna çevrildi. Meclis’in açılacağı tarih netleşti. İşte Meclis’in açılacağı tarih…
MECLİS 16 TEMMUZ'DA TATİLE GİRDİ
Türkiye Genel Seçimlerinin ardından yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan TBMM 16 Temmuz itibarıyla tatile girmişti.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2023 tarihinde yeniden açılacak.
TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.
Kurtulmuş, CHP'nin, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nun, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.