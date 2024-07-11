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        Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil dönemi başladı mı?

        TBMM tatil dönemi için geri sayım başladı. Normalde 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM henüz tatil sürecine girmedi ve mesaisi devam ediyor. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM tatil dönemi tarihi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:46
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        Meclis tatil takvimi gündeme geliyor. Bu sıralar 9. Yargı Paketi, Torba Yasa, Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi konuların görüşüldüğü Meclis’in tatile gireceği tarih merak ediliyor. Peki Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil dönemi başladı mı?

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        MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?

        TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.

        Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi bekleniyordu. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.

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        TBMM gündeminde ise; Öğretmenlik Meslek Kanunu, 9. Yargı Paketi ve Kamuda tasarruf düzenlemesi olduğu biliniyor.

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        ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?

        Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" dolayısıyla 11 Temmuz Perşembe Genel Kurulda genel görüşme yapılması planlanıyor.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 9 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşüldü.Görüşmeler devam ediyor.

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