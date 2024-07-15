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        Haberler Spor Futbol Mecnun Otyakmaz'dan İbrahim Hacıosmanoğlu’na destek! - Futbol Haberleri

        Mecnun Otyakmaz'dan İbrahim Hacıosmanoğlu’na destek!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına adaylığını açıklayan İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda başkan seçilirse Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı başkan vekili olarak atayacağını belirtmişti. Mecnun Otyakmaz'dan da bir açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 00:16 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:16
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        Mecnun Otyakmaz'dan birlik mesajı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına adaylığını açıklayan İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda başkan seçilirse Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı başkan vekili olarak atayacağını belirtmişti. Mecnun Otyakmaz'dan da bir açıklama geldi.

        İşte Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamasının tamamı:

        "Türk futbolunun ve futbol ailesinin içinde bulunduğu olumsuz koşullar, aile üyelerinin birbirleri ile dostane iletişim kurmak yerine rekabeti her alana taşımaları, bizi birbirimize bağlaması gereken değerlerin beklenin aksine çatışmaya sebep olması hepimizin üzülerek takip ettiğimiz gerçeklerdir.

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        Tüm olumsuzlukları geride bırakmak, kaybedilen değerlerimizi geri kazanmak için atılması gereken ilk adım tüm paydaşların Türkiye Futbol Federasyonuna güveni tesis etmek olacaktır.

        Şahısların, kulüplerin menfaatlerini bir tarafa bırakarak Türk futbolunun faydasını, geleceğini en öne koymak zorundayız. Bugün olduğu gibi geçmişte olan tartışmaların da güncel sorunların çözümüne faydası yoktur.

        Yıllardır bir parçası olduğum Türk futboluna bu noktada katkıda bulunmak için Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun uzattığı eli, kendisi ile sorunların tespiti ve çözüm yolları konularındaki paralel değerlendirmelerimiz neticesinde memnuniyetle kabul ettim.

        Tüm paydaşların geçmişi geçmişte bırakarak daha güzel bir gelecek için bir araya geleceklerine inancım tamdır."

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