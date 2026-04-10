Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, polis haftası etkinliğine katıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Otyakmaz ve Göktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen etkinlikte Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan paylaşımda ise, "Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyor; görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.