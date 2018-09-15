Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta dev maç öncesi büyük bir şok yaşandı.

75. dakikada Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde sol kanatta Khalid Boutaib'e müdahalede bulunan Gary Medel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlılar pozisyona uzun süre itiraz etse de hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmedi. Şilili oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

BÜLENT YAVUZ: KARAR YANLIŞ

Hakem yorumcusu Bülent Yavuz, pozisyonu şöyle yorumladı:

"Medel'in gördüğü ikinci sarı kart yanlış bir karardı. Hakem Halil Umut Meler pozisyona aldandı. Medel'in rakibinin aksine topa bir müdahalesi var ve oyuncu Medel'in üzerine düşüyor. Bu yanlış bir karttı. 'Neden VAR'a gitmedi?' diye soranlar var. VAR hakemi sadece direkt kırmızı karta karışıyor. Bu pozisyon VAR'lık değildi."

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