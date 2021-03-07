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Kadınların, ekonomik ve sosyal hayatın içinde eşit haklarla yer aldıklarında, yaşadıkları toplumlara ve dünyamıza katabilecekleri değer, hepimizin farkında olması gereken bir gerçek. Cinsiyet eşitliği ise, tüm dünya için bir zorunluluk ve gereklilik. Kadınlar, toplumlarının temel dayanakları olarak, kazandıkları gelirin büyük bir kısmını çocuklarının sağlık ve eğitimine ve yerel ekonomilerine yatırıyor. Bu da muazzam bir ekonomik etki yaratıyor.

Fakat maalesef cinsiyet ayrımcılığı ve kadına şiddet gibi kavramlar bugün hâlâ tüm dünyanın en önemli sorunları arasında gösteriliyor. Kadınların eğitimine ve gelişimine destek olacak çalışmaların hızla artması, kadına şiddeti engelleyecek hukuki mekanizmaların daha etkin ve caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler’in daha yaşanabilir bir dünya için belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ekonomik ve toplumsal hayata aktif ve eşit katılımı gibi konular, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyümelerinde kritik önem taşıyor.

Anadolu Grubu olarak Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız olmak için çıktığımız yolculukta en önemli önceliğimiz her zaman insan. Toplumda her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın gereği ve en önemlisi temel insan hakkı olarak görüyoruz. Özellikle kadın gücünün katma değerinin farkındalığı konusundaki çalışmaları odağımızda tutuyoruz. 2012 yılında Dünya Ekonomik Platformu ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde; Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’ndaki ekonomik katılım ve fırsatlar uçurumunu yüzde 10’a kadar azaltmak amacı ile hazırlanan İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladık.

Ayrıca tüm uygulama ve süreçlerimizde ayrımcılığa izin vermeyeceğimizi taahhüt ettiğimiz Anadolu Grubu Fırsat Eşitliği Politikası’nı oluşturduk. “İşe alımlarda ve çalışma hayatları süresince çalışanlarımıza yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmayız” ilkesiyle çalışıyoruz.

Anadolu Grubu olarak, tüm çalışanlarımızın kariyer fırsatlarından eşit oranda yararlanabilmeleri adına gerekli mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Türkiye’nin hem en fazla kadın çalışana hem de en fazla kadın yöneticiye sahip holdinglerinden biriyiz. Tüm grup şirketlerimiz kadınların üretim süreçlerine katılımının kalkınmanın şartı olduğuna inanan bir anlayışla, bu alanda dikkat çekici rakamlara ulaşan projeler geliştirip sürdürüyor. Bugün grubumuzdaki kadın çalışan oranı yüzde 33’e, kadın yönetici oranımız ise yüzde 31’e ulaştı.

Adel Kalemcilik, Anadolu Sağlık Merkezi ve AND Gayrimenkul şirketlerimizin genel müdürlük pozisyonlarındaki kadın yöneticilerimiz genç kadın çalışma arkadaşlarımıza rol model olarak ilham veriyorlar. Tüm çalışanlarımıza niteliklerini geliştirmeleri için kapsamlı eğitim programları sunuyoruz. Kadın çalışanlarımızın özellikle yenilikçilik ve inovasyon alanında aktif rol üstlendiklerini görüyor ve bu alanlardaki katkılarının daha da gelişmesi için projeler üretiyoruz.

Kadının yarattığı değer konusunda farkındalığı artırma yolundaki çalışmalarımıza ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz. Eşit temsiliyet hakkına sahip kadınların oluşturduğu değerin ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağladığına ve sağlayacağına inanıyoruz. Grubumuzun kadın istihdamına ve kadının yönetimdeki temsiliyet ve etkisinin artırılmasına yönelik çalışmaları bizi güçlü kılıyor. Daha hep birlikte yapmamız gereken çok şey var. Medeni, kalkınmış ve adil bir dünya için, kadının üreteceği tüm değerlere ihtiyacımız var. Kadınlarımıza karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve eşit bir dünya diliyorum.