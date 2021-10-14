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Medvedev, yorgun hissediyor

Rus tenisçi Daniil Medvedev, erkeklerde bir numaralı seribaşı olarak katıldığı ancak 4. turda elendiği Indian Wells Masters Turnuvası'nın ardından bir süre dinlenebileceğini söyledi

Medvedev, yorgun hissediyor

Medvedev, geçen ay ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşması sonrası mücadele ettiği ilk organizasyon Indian Wells'te Grigor Dimitrov (dünya 28 numarası) tarafından elendi.

ABD'de düzenlenen sert kort turnuvasında çıktığı 4. tur karşılaşmasının ilk setini 6-4 alan Medvedev, 4-1 öne geçtiği 2. seti 6-4, final setini ise 6-3 kaybetti.

25 yaşındaki raket, maçın ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin başkenti Moskova'nın 18-24 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Kremlin Kupası'na katılmasının şüpheli olduğunu belirterek, "Doğrusunu söylemek gerekirse yorgun hissediyorum. Evimdeki turnuvada yarışmayı çok istesem de vücuduma da iyi bakmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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