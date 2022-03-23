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Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları!

Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub'un oturduğu, senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı Derinlerdeki Dehşet filmi, bu akşam saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında film severler ile buluşacak.

  • 01
    Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları! Meg Derinlerdeki Dehşet filmi nerede çekildi?

    Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 2018 yapımı olan film aksiyon ve bilim kurgu türünde yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte merak edilenler...
  • 02
    Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları! Meg Derinlerdeki Dehşet filmi nerede çekildi?

    MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU NEDİR?

    Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.
  • 03
    Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları! Meg Derinlerdeki Dehşet filmi nerede çekildi?

    MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET NEREDE ÇEKİLDİ?

    Çekimleri 2016'da Yeni Zelanda'da başlayan film, 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde son buldu.

    DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

    Jason Statham - Jonas Taylor

    Li Bingbing - Suyin

    Rainn Wilson - Jack Morris

    Ruby Rose - Jaxx

    Winston Chao - Dr. Minway Zhang

    Page Kennedy - DJ

    Jessica McNamee - Lori Taylor

    Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"

    Robert Taylor - Dr. Heller

    Sophia Cai - Meiying

    Masi Oka - Toshi

    Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

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