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Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

Yeni açılan yüksek güvenlikli 'mega hapishane'si ile gündem olan El Salvador'da, Mart 2022'den bu yana en az 153 mahkumun öldüğü belirtildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    İnsan hakları grubu Cristosal tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, El Salvador'un sokak çeteleriyle mücadele etmek için Mart 2022'de olağanüstü hal yetkilerini yürürlüğe koymasından bu yana hapse atılan en az 153 kişi hayatını kaybetti. 
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    Rapora göre ölenlerin hiçbiri tutuklandıkları sırada suçlandıkları bir suçtan hüküm giymemişti. Kurbanlar arasında dört kadının olduğu geri kalanların ise erkek olduğu belirtildi. 
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    Raporda ölümlerin işkence ve ciddi yaralanmalar sonucu gerçekleştiği belirtilirken, ölümlerin bazılarında tıbbi yardım, ilaç ve gıdanın kasıtlı olarak verilmemesinden kaynaklandığına dair işaretler görülürken, bazı ölümler yetersiz beslenmeden kaynaklandı.
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    Ölümler, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri tarafından yürütülen cezalandırıcı politikaları ortaya koyarken rapor, bu tür eylemlerin en üst düzey güvenlik yetkililerinin onayını ve desteğini gerektirdiğini belirtti.

     

     
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    Cristosal, bilgileri ortak mezarlar da dahil olmak üzere saha çalışması yaparak ve adli tabiplerden belge toplayarak derlediğini söyledi. Müfettişler ayrıca kurbanların aileleri ve komşularının yanı sıra hapse atılıp daha sonra serbest bırakılan diğer kişilerle de görüştü.
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    El Salvador hükümeti ise hapsedilenler arasındaki ölümlerin resmi bir sayısını vermedi.
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    Çete şiddetinin artmasının ardından Mart 2022'de El Salvador Yasama Meclisi tarafından onaylanan özel yetkiler, bir kişinin tutuklandığı anda haklarının ve tutuklanma nedeninin bildirilmesi ve bir avukata erişim gibi bazı temel hakları askıya alıyor.
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    Resmi rakamlara göre hükümet Mart 2022'den bu yana 68 binden fazla kişiyi özel yetkiler kapsamında tutukladı. Yetkililere göre, 5 binden fazla kişi hakimi suç yapılarıyla bağlantılı olduklarına ikna edemedikleri için serbest bırakıldı.
  • Mega hapishaneli El Salvador'da yeni rapor: En az 153 kişi hayatını kaybetti

    İnsan hakları grupları ve yabancı hükümetler hükümetin eylemlerini kınadı ve geçici olması gereken önlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu. Ancak Bukele, çetelere karşı attığı adımlar nedeniyle El Salvador içinde yüksek düzeyde onay görmeye devam ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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