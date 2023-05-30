Cristosal, bilgileri ortak mezarlar da dahil olmak üzere saha çalışması yaparak ve adli tabiplerden belge toplayarak derlediğini söyledi. Müfettişler ayrıca kurbanların aileleri ve komşularının yanı sıra hapse atılıp daha sonra serbest bırakılan diğer kişilerle de görüştü.