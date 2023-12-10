Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı! Mega Metal 'MEGMT' kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı! Mega Metal 'MEGMT' kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

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Mega Metal geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bülten ile 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar Mega Metal halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanması ile kişi başına düşen lot miktarı netlik kazanmış oldu. Peki, "Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı? 'MEGMT' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte 2023 Mega Metal halka sonuçları...