Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.913,76 %-0,82
        DOLAR 28,9689 %0,17
        EURO 31,1861 %-0,16
        ALTIN 1.866,62 %-1,07
        FAİZ 38,44 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 21,47 %-3,01
        BITCOIN 44.035,00 %0,11
        GBP/TRY 36,3640 %-0,23
        EUR/USD 1,0764 %-0,30
        BRENT 75,84 %2,42
        ÇEYREK ALTIN 3.051,92 %-1,07
        Haberler Ekonomi Borsa Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı! Mega Metal 'MEGMT' kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı! 'MEGMT' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 28,30 TL hisse fiyatıyla 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından gözler, Mega Metal halka arz sonuçları ile kişi başı lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Mega Metal, halka arz kapsamında katılımcılara toplamda 53 milyon lot dağıtımı yapıldı. İşte Mega Metal'in 'MEGMT' koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mega Metal geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bülten ile 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar Mega Metal halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanması ile kişi başına düşen lot miktarı netlik kazanmış oldu. Peki, "Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı? 'MEGMT' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte 2023 Mega Metal halka sonuçları...

        2

        MEGA METAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) Halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.868.974 oldu.

        3

        MEGA METAL KAÇ LOT VERDİ?

        Halka arza toplam arz büyüklüğünün 3.35 katı talep iletildi. Mega Metal halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 12-13 lot dağıtım yapıldı.

        4

        MEGA METAL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Mega Metal'in önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan halka arz edildi. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanıldı.

        6

        MEGA METAL HALKA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz edildi.

        MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro