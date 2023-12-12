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        Haberler Ekonomi Borsa Mega Metal halka arz borsa işlem tarihi: Mega Metal ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Mega Metal halka arz borsa işlem tarihi: Mega Metal ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

        Mega Metal halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde SPK tarafından açıklandı. Mega Metal halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 12-13 lot dağıtım yapıldı. Sonuçların belli olmasının ardından Borsa'da işlem göreceği tarih araştırılmaya başladı. Bu bağlamda gözler "Mega Metal ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte MEGMT halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:55
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        1

        Mega Metal halka arzı 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemlerini tamamladı. 28,30 TL TL'den satış gerçekleştiren halka arzın sonuçları açıklandı. Peki, Mega Metal borsada ne zaman işlem görecek? İşte, MEGMT bist kodlu Mega Metal halka arz borsa işlem tarihi

        2

        MEGA METAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) Halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.868.974 oldu.

        3

        MEGA METAL KAÇ LOT VERDİ?

        Halka arza toplam arz büyüklüğünün 3.35 katı talep iletildi. Mega Metal halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 12-13 lot dağıtım yapıldı.

        4

        MEGA METAL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Mega Metal'in bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan halka arz edildi. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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