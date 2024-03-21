"ONA HER ZAMAN BAĞ OLACAK"

Ve ardından şöyle devam etti; "Söyleyebileceğim şey şu. Benim ikiz ruhum olarak adlandırdığım şey bu ve ne olursa olsun ona her zaman bir bağ olacak. Kapasitesinin ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama ona her zaman bir şekilde bağlı olacağım. Bunun ötesinde açıklamaya istekli değilim."