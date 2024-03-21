Megan Fox, MGK'nın nişanlarını sonlandırdıklarını doğruladı
Bir küs bir barışık Megan Fox ve ünlü rapçi Machine Gun Kelly nişanlarını sonlandırdı
Megan Fox, 2022'de nişanlanmadan önce ünlü rapçi Machine Gun Kelly ile ilk kez 2020'de çıkmaya başlamış ancak bir yıl sonra ayrılmışlardı. Barıştıktan sonra da nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı.
İlişkide işler yolunda gitmedi. Megan Fox, Machine Gun Kelly ile nişanlarını sonlandırdıklarını açıkladı.
"TEK BAŞIN BİR YORUMUM YOK"
Megan Fox, açıklamasında şunları söyledi; "Sanıyorum, bu ilişkide olmaktan öğrendiğim şey, bunun kamu tüketimi için olmadığıdır. Bu yüzden, şu an itibariyle ilişkinin durumu hakkında tek başına bir yorumum yok."
"ONA HER ZAMAN BAĞ OLACAK"
Ve ardından şöyle devam etti; "Söyleyebileceğim şey şu. Benim ikiz ruhum olarak adlandırdığım şey bu ve ne olursa olsun ona her zaman bir bağ olacak. Kapasitesinin ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama ona her zaman bir şekilde bağlı olacağım. Bunun ötesinde açıklamaya istekli değilim."
Megan Fox'un hayranları, bir süredir Machine Gun Kelly'nin onu aldattığını varsayıyordu ve bu da 2023'te ayrılık dedikodularına yol açmıştı. Ancak Fox, daha sonra durumu sosyal medyadan açıklığa kavuşturdu ve sosyal medyada dolaşan dedikodu söylentilerini yalanladı. Megan Fox, şöyle yazmıştı; "Bu ilişkiye hiçbir şekilde üçüncü tarafların müdahalesi olmadı." Bir süre sonra Hawaii'de bir tatilde birlikte görülmeleri de dedikoduları yatıştırmıştı.
"BU BİR RİTÜEL"
Megan Fox, Machine Gun Kelly şoke edici bir açıklama yapmıştı. Birbirlerinin kanını içtiklerini söylemiş ve bunu ritüel olarak gerçekleştirdiklerini belirtmişti.
Fotoğraflar: Backgrid UK, Mega, Avalon