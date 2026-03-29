        Meghan Markle'ın babası Thomas Markle 35 yaş küçük hemşiresiyle aşk yaşıyor

        Meghan Markle'ın yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle, Filipinli hemşiresiyle aşk yaşadığını açıkladı. Kendisinden 35 yaş küçük hemşiresiyle birliktelik yaşayan Markle, "İnsanların, huzuru ve sevgiyi bulmak için asla çok geç olmadığını bilmelerini istiyorum" dedi

        Giriş: 29.03.2026 - 14:41
        35 yaş küçük hemşiresiyle aşk yaşıyor

        Meghan Markle'ın yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle, kendisinden 35 yaş genç hemşireyle ilişki yaşamaya başladı. 81 yaşındaki Markle, 46 yaşındaki Rio Canedo ile birlikte olduğu için "çok şanslı ve son derece mutlu" olduğunu söyledi.

        Daily Mail'e konuşan Markle, "Bu yaşımda yeniden neşe ve mutluluk bulmayı hiç beklemiyordum. Yıllarca ihmal edilmiş ve üzgündüm, ama şimdi hayatın tadını yeniden çıkarıyorum" dedi. Baba Markle ayrıca, "Bunca zor zamandan sonra, bana bu kadar iyi bakan çok özel birini bulduğum için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum" diye ekledi.

        Filipinler'de bacak amputasyonu ameliyatından sonra iyileşme sürecindeyken Rio Canedo ile tanıştığı öğrenilen Thomas Markle, felç geçirdikten sonra Filipinler'e taşınmış, orada bakım görmeye başlamıştı.

        Aralarındaki büyük yaş farkına rağmen ilişkisi hakkında, "Bazı insanların kırıcı şeyler söyleyeceğini biliyorum ama umurumda değil" diyen Markle, “Bunu anlatmak istiyorum, çünkü bir daha asla mutlu olabileceğimi düşünmemiştim. İnsanların, huzuru ve sevgiyi bulmak için asla çok geç olmadığını bilmelerini istiyorum” ifadesini kullandı.

        "Dünyada çok fazla olumsuz şey oluyor ve eğer benim hikayem bir kişiye bile biraz umut verebilirse mutlu olurum" diyen Meghan Markle'ın babası, "Nefret edenler nefret etmeye devam edecek. Ama dürüst olmak gerekirse, umurumda değil. Hayat yaşamak içindir. Hayatta aşktan daha önemli bir şey yok” diye ekledi.

        Meghan Markle'ın, aralarındaki mesafeli ilişkiye rağmen, babasının son sağlık sorunları sırasında onunla iletişime geçtiği öğrenilmişti. Thomas Markle, son röportajında, Prens Harry ile evli ve iki çocuk annesi kızıyla olan gergin ilişkisini geride bıraktığını söyledi.

        Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle ve üvey kız kardeşi Samantha ile gergin ilişkisi, 2018'de Prens Harry ile evlenerek kraliyet ailesine girmesinden bu yana basına malzeme oldu. Düşesin üvey kız kardeşi ve erkek kardeşi de Meghan Markle ile yaşadıkları sıkıntıları bir belgeselde anlattı. Üvey kardeşleri, Meghan Markle'ı babasını ihmal etmekle suçladı.

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin nişanlılık döneminde, Thomas Markle ve ailesine yönelik medya ilgisi yoğundu. Baba Markle'ın, kendisini düğün hazırlıkları sırasında gösteren fotoğraflar için kendisine para ödeyen fotoğrafçılarla iş birliği yaptığı tespit edildi. Yaşanan olayların ardından, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kızının Windsor'daki düğününe sadece birkaç gün kala törene katılmayacağını açıkladı. O zamanlar Galler Prensi olan Kral Charles, Meghan Markle'ın koluna girerek onu nikah masasına kadar götürdü.

        Baba Markle, 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'yi kamuoyu önünde eleştirdi.

