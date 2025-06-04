2018'de Prens Harry ile evlenen, 2020’de eşiyle birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan Markle, kızı Prenses Lilibet’in 4'üncü doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

Meghan Markle, doğumu başlatmak için hastane odasında eşi Prens Harry ile birlikte dans ettikleri anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Paylaşımına; "Dört yıl önce bugün, bu da oldu. İki çocuğumuz da beklenen tarihlerinden bir hafta sonra doğmuştu… Acılı yemekler, uzun yürüyüşler ve akupunktur işe yaramayınca geriye tek bir şey kalmıştı" notunu düştü.

Meghan Markle, doğum videosunun yanı sıra Prens Harry ve Lilibet’e ait daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları da; "İzlenmesi gereken en tatlı bağ. Babasının küçük kızı ve favori maceracısı. İyi ki doğdun Lili" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram