Çandarlı, Yeniçerileri isyan etmeye teşvik eder ve başkentte kargaşa çıkar. Mehmed, ordusunu toplayarak isyancılarla mücadele etmek zorunda kalır. Mehmed’in ordusu ve asi Yeniçeriler karşı karşıya gelir. Mehmed, isyancıları öldürmeye kararlıdır, ancak Çandarlı'nın son hamlesi onu durdurur. Mehmed, babasının karşısında boyun eğer. Çandarlı bu mücadeleyi kazanırken, Mehmed kaybeder ve sürgüne gönderilir.

Ancak Mehmed için her şey bitmemiştir. O, bir gün sultan olarak dönecektir.