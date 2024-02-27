Mehmed Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları ve konusu
Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarında 27 Şubat itibarıyla yayın hayatına başlayan Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamalarını konu alıyor. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu...
Mehmed Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yapımcılığını Eyüp Gökhan Özekin'in, yönetmenliğini Şafak Bal'ın üstlendiği dizi her hafta salı akşamı ekranlara gelecek. Dizi; Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ele alacak. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı oyuncu kadrosunda kimler var ve nerede çekiliyor?
MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.
MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCULARI
Tarihi dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI KONUSU
Şehzade Alaaddin’in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa’ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans’a sığınan ve destek alan Orhan’a karşı verecektir. Orhan, Mehmed’in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.
Sultan Mehmed’in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye’yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed’in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.
Çandarlı, Yeniçerileri isyan etmeye teşvik eder ve başkentte kargaşa çıkar. Mehmed, ordusunu toplayarak isyancılarla mücadele etmek zorunda kalır. Mehmed’in ordusu ve asi Yeniçeriler karşı karşıya gelir. Mehmed, isyancıları öldürmeye kararlıdır, ancak Çandarlı'nın son hamlesi onu durdurur. Mehmed, babasının karşısında boyun eğer. Çandarlı bu mücadeleyi kazanırken, Mehmed kaybeder ve sürgüne gönderilir.
Ancak Mehmed için her şey bitmemiştir. O, bir gün sultan olarak dönecektir.